Mehmet Ekici Transferini Açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, CNN Türk'e önemli açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ekici Transferini Açıkladı

Bordo Mavili kulübün patronu, Mehmet Ekici transferi hakkında konuştu. Mehmet Ekici ile yollarını ayırdıklarını açıklayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, yeni takımının kendisine hayırlı olmasını diledi.

Muharrem Usta, CNN Türk'e özel açıklamalarda bulurken "Mehmet Ekici ile yollarımız tamamlandı. Ona hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


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