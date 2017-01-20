Mehmet Ekici Transferinde Sürpriz Gelişme

FutbolArena - Trabzonspor Yönetimi'nin transferindeki belirsizlik nedeniyle kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici konusunda Fenerbaçe yeni bir hamle yaptı. Sarı Lacivertli cepheden bu kez, Bordo Mavililer'in takasta tercih etitkleri ancak Trabzon'a gelmeye sıcak bakmayan Aatif'in karar değiştirdiği haberleri yansımaya başladı.



Konyaspor ve Bursaspor'un da talip olduğu Faslı futbolcunun tavır değiştirmesi Fenerbahçe ihtimalini tekrar gündeme getirdi.



Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?



Mehmet Ekici transferi adeta özellikle Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında güç savaşına dönüşürken, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın tavrı gidişatte belirleyici olacak.



Ekici'nin Beşiktaş'a gitmek istememesi, en kötü ihtimalle sezon sonnua kadar bekleyip Fenerbahçe tercihini bonservissiz kullanma ihtimali Usta'nın geri adım atmasına neden olabilecek.



Olcay transferi konusunda var olduğu seslendirilen 2 milyon Euro'luk anlaşmanın durumu da Mehmet Ekici transferinde ayrı bir tartışma konusu. Gelinen aşamada Mehmet Ekici konusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceği yorumları ağırlık kazandı.