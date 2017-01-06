Mehmet Ekici Transferinde Sona Gelindi!

Mehmet Ekici'ye karşılık Trabzonspor'a önerilen ve önce 'Tamam' diyen Aatif, son anda vazgeçti, Bordo- Mavililer'e gitmeyi kabul etmedi. Ezeli rakibiyle anlaşan Fenerbahçe, transferi artık direkt para formülüyle çözecek. rakam 1.5 milyon Euro (5.5 milyon TL).

Sezonun en çok konuşulan transferinde artık sona gelindi. Mehmet Ekici'ye karşılık Trabzonspor'a önerilen Aatif'ın Karadeniz ekibine gitmeyi kabul etmemesi üzerine Fenerbahçe son formülü devreye soktu.

Sarı-Lacivertliler, deneyimli orta alan oyuncusunu takas işini gündemden kaldırıp direkt bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağlayacak. Bu transfer için konuşulan rakam ise 1.5 milyon Euro (5.5 milyon TL) civarında.

4 YILLIK ANLAŞMA



Mehmet Ekici'nin de, Trabzonspor'un da Fenerbahçe'nin önerisine 'evet' dediği, başarılı futbolcunun en kısa zamanda yeni takımının kampına katılacağı öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'nin 4 yıllık bir sözleşme imzalaması, Mehmet Ekici'nin de sezonluk 2 milyon Euro (Yaklaşık 7.5 milyon TL) kazanması bekleniyor.

Kaynak: Fanatik



