Mehmet Ekici Transferinde Flaş Gelişme!

Trabzonspor'un teknik direktörü, başarılı öğrencisine karşılık kadrosunda görmek istediği Aatif'ı telefonla aradı ve "Burada mutlu olacaksın" dedi



Devre arası transferinin en gözde ismi olan 26 yaşındaki başarılı futbolcu Mehmet Ekici için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın girdiği kıyasıya rekabet, spor kamuoyunun en çok merak ettiği gelişmelerden biri oldu. İki kulüple de eş zamanlı olarak pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor cephesi, sarı-lacivertlilerden Aatif Chahechouhe'yu istedi, Aatif'ın ikna olmaması durumunda ise Beşiktaş'ın sunduğu isimleri değerlendirmeyi amaçlıyor. Özellikle Aatif ismine daha sıcak bakan bordo-mavililer, Faslı oyuncunun Trabzon'a gelmek istememesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

"TRABZON'DA FORMAN HAZIR"







Bir yandan Fenerbahçe yönetiminin ikna etmeye çalıştığı Aatif için Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da devreye girerek oyuncuya telefon ettiği bildirildi. Antalyaspor ile flört halindeki Aatif'a, "Çok kaliteli bir futbolcusun. Seni takımımda görmeyi isterim. Teklifi kabul et ve gel bize" diyen Yanal'ın, "Trabzon'da forman hazır. Burada çok mutlu olacaksın" ifadesini kullandığı belirtildi. Bu görüşme sonrası sert tavrı yumuşayan Fenerbahçeli oyuncunun son kararını bu hafta bildireceği kaydedildi.

Kaynak: Sabah



