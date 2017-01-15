Mehmet Ekici Transferinde Beşiktaş Medyasına Tepki

FutbolArena - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerginlik seviyesine kadar ulaşan Mehmet Ekici transferine spor yazarlarından da tepki geldi.



Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve Mehmet Ekici'nin de bizzat sarı lacivertlilerd forma giymeyi arzu ettiğini belirtmesinin ardından siyah beyazlıların devrede olmasına Fotomaç gazetesi yazarı Emre Bol'dan tepki geldi.



"GERİLİMİ TIRMANDIRAN İNSANLAR VAR"



Fotomaç Gazetesi'nden Emre Bol, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Mehmet Ekici savaşıyla ilgili siyah beyazlıların yanlış yaptığını ve kamuoyunda bu gerilimi gereksiz yere tırmandıran insanların olduğunu söyledi.



Emre Bol, Şenol hoca ne dedi? Mehmet Ekici'ye ihtiyacım yok dedi. Advocaat ise benim ihtiyacım var dedi. Şimdi yıllardır Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında sıkıntı var. 90'lı yıllardan kalma sıkıntı var. Bu sıkıntı zaman zaman yaşanan olaylarla daha da büyüdü. Muharrem Usta'dan sonra iki kulüp arasındaki gerginlik azaldı. Çünkü son derece akil konuşan bir başkan geldi Trabzonspor'a. Muharrem Usta gibi başkanlara ihtiyacımız var." diye konuştu. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Mehmet Ekici transfer savaşına tepki



Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki gerilimi arttırmak isteyen oyuncuların olduğunu, bunlar arasında Turgay Demir'in de olduğunu dile getirerek Beşiktaş'ın bu transferdeki tutumuna tepki gösteren Emre Bol, "Beşiktaş önce golcü alsın. Yahu kardeşim yapmayın etmeyin! Fenerbahçe 2 milyon euro'ya kadar çıkmış. 6 ay sonra sözleşmesi bitiyor. Bugün bu şartlarda kimse 2 milyon euro vermez. Bir de Beşiktaş araya giriyor. Finansal fair play Beşiktaş için geçerli değil mi? Onlar da oyuncu satmadan oyuncu alamıyor. Ne gerek var devreye girmenize? Siz önce golcü alın." ifadelerini kullandı.