Mehmet Ekici Transferi Sıktı! Sanki Zidane'

FutbolArena - Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Mehmet Ekici savaşı devam ederken, yıldız futbolcu Trabzonspor'un, Bursaspor ile deplasmanda oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.



ERSUN YANAL: 'NETLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ'



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Mehmet Ekici'nin Bursaspor maçında kadroya alınmayışı hakkında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Mehmet Ekici'nin durumu netleşmeden onu takımda oynamak istemedim. Kendisi önemli ve değerli bir oyuncu. Trabzonspor'a katkısı yüksek bir oyuncu. Beklentiler tam önümüze gelsin, o zaman netlik kazanacaktır." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Mehmet Ekici transfer savaşı



Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Mehmet Ekici'nin hangi takıma gideceği hala kesinleşmezken, büyük merak konusu olan bu transferle ilgili olarak Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş yönetimini eleştirdi.



Mehmet Ekici işinin artık sıktığını söyleyen Serdar Ali Çelikler NTV Spor'da yaptığı yorumda, "Bu Mehmet Ekici işi sıktı artık. Ne abi bu ekici? Zidane sanki. Neymiş duran top kullanıyormuş. Çok uzattılar resmen." dedi.



BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNE TRANSFER TEPKİSİ



Serdar Ali Çelikler, Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'ın başarısız olması halinde içerde büyük patlaklar çıkacağını ve tepkilerin artacağını söylerken, siyah beyazlı yönetimin transfer politikasını da eleştirdi.



Serdar Ali Çelikler'in sözleri şu şekilde:



""Beşiktaş Mehmet Ekici transferinden de başarısız ayrılırsa o zaman ne olur? Bakın Beşiktaş'ın transfer komitesi kimse iyi gitmiyor işler arkadaşlar. İki transfer döneminde Eto'o ile zaman kaybettiniz. Beşiktaş istediği her oyuncuyu alır kardeşim. Beşiktaş'ı küçültmeye hakkınız yok. İki transfer döneminde 36 yaşındaki Eto'o ile vakit kaybetmeye hakkınız yok. Ne Eto'o'su kardeşim?