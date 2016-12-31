Mehmet Ekici'nin Transferi İçin Resmen Devrede!

Ara transfer döneminde Galatasaray dışında Beşiktaş'la da ismi anılan Mehmet Ekici'nin transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın vazgeçmesinin ardından sezon sonu Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici transferinde gözler Beşiktaş'a çevrildi.





Beşiktaş Mehmet Ekici'yi mi alıyor?

Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Mehmet Ekici bir süredir İstanbul kulüpleriyle temastaydı. Başarılı oyuncu için Beşiktaş'ın da resmen devrede olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor ile temas geçen siyah beyazlı yönetim öncelikle takas yapmak istediğini belirterek hangi oyuncuları düşünürsünüz sorusunu yöneltti. Trabzonspor cephesinden Olcay Şahan, Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu cevabı verildi. Şimdi Şenol Güneş'in bu isimler ile ilgili değerlendirmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'in kararına göre önereceği futbolcular hakkında son kararını verecek.

Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici bu sezon bordo mavili formayla 19 resmi maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı. FutbolArena