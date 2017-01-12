Mehmet Ekici'nin Babası Beşiktaş'a Transferini Açıkladı

FutbolArena - Trabzonsporlu yıldız futbolcu Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe mi yoka Beşiktaş'a mı gideceği büyük merak konusu olurken, transferle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş kulübü Mehmet Ekici'nin babası ve menajeri Hacı Ekici ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre Mehmet Ekici sezon sonuna kadar Trabzonspor'da forma giymeye devam edecek, sezon sonrası Beşiktaş'a katılacak.



FutbolArena, Umut Güner ile Hacı Ekici'nin bir araya gelerek görüşme yapacaklarını 11 Ocak Çarşamba günü okuyucularına duyurmuştu. O HABER İÇİN TIKLAYIN!



Mehmet Ekici Beşiktaş'a transfer olacak



Trabzonsporlu yıldız futbolcu Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici'nin büyük merak konusu olan transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Biz daha önce Fenerbahçe ile görüşütk ama ciddi bir durum yoktu. Mehmet sezon sonunda Beşiktaş'a gidecek." dediği iddia edildi. Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferinde ısrarı



Öte yandan sarı lacivertlilerin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, Antalya kampında dün düzenlediği basın toplantısında Mehmet Ekici hakkında konuştu. Advocaat, "Mehmet Ekici gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var. O da buraya gelmek istiyor. Onun gibi bir futbolcu bize fayda sağlar. Kendisiyle ben görüşmedim ama görüşen yöneticilerimiz var." ifadelerini kullandı.



Mehmet Ekici kimdir? Mehmet Ekici transfermarkt



26 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine Bayern Münih altyapısında başladı. 2010 yılında A Takıma yükselen Mehmet Ekici, ardından Nürberg'e kiralık olarak gönderildi. 2011'de 5 milyon Euro karşılığında Werder Bremen'e transfer olan milli futbolcu, 2014'te 1,5 milyon Euro'ya Trabzonspor'un yolunu tutmuştu.



Bu sezon 15 lig maçında 3 gol atan Mehmet Ekici'nin bordo mavili takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Mehmet Ekici'nin transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 5,5 milyon Euro.