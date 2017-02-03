Mehmet Ekici Kararını Verdi

FutbolArena - Devre arası transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında kalan yıldız futbolcunun adı avrupada transfer dönemi kapanmasıyla birlikte Çin kulüpleri ile anılmaya başladı.



Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Fanatik Gazetesinde yer alan habere göre Yıldız futbolcu adının Çin kulüpleri ile anılmasına "Benim kararım belli. Sezon sonunda Fenerbahçe'deyim" dedi.



Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye söz verdiğini belirterek "Türkiye'de transfer dönemi açıkken hakkımda birçok yalan haber ortaya atıldı. Bunlara gülüp geçtim. Şimdi ellerinde sadece Çin kozu kaldı, bu kez orayla ilgili iddialar ortaya atılıyor. Transfer dönemi bittiği için benimle ilgili yalan haberler de azalacaktır. Bu nedenle mutluyum. Bana verilen idman programını uygulamaya devam edeceğim. Benim kararım belli. Sezon sonunda söz verdiğim gibi Fenerbahçe'ye imza atacağım" dedi.



Mehmet Ekici kimdir? Mehmet Ekici transfermarkt



26 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine Bayern Münih altyapısında başladı. 2010 yılında A Takıma yükselen Mehmet Ekici, ardından Nürberg'e kiralık olarak gönderildi. 2011'de 5 milyon Euro karşılığında Werder Bremen'e transfer olan milli futbolcu, 2014'te 1,5 milyon Euro'ya Trabzonspor'un yolunu tutmuştu.



Bu sezon 15 lig maçında 3 gol atan Mehmet Ekici'nin bordo mavili takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Mehmet Ekici'nin transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 5,5 milyon Euro.