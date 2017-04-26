Mehmet Ekici Fenerbahçeli Taraftarlarla Konuştu: Bomba Gibi Geliyorum

Mehmet Ekici, Fenerbahçe için artık gün sayıyor. Sarı-lacivertli kulüp, transferi resmen açıklamadı ama Ekici yeni sezonda kesin olarak çubuklu formayı giyecek. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi'nden ev satın alarak bu durumu tescilledi. 26 yaşındaki futbolcunun, İstanbul seyahatinde Fenerbahçeli bir grup taraftarla ayaküstü sohbet ettiği, bu sohbette taraftarlara transferi önünde hiçbir engel kalmadığını söylediği belirtildi.

BOMBA GİBİ DÖNECEĞİM

Sarı-lacivertli taraftarların, "Aylardır ayağına top değmiyor. Bu durum sıkıntı yaratmayacak mı?" diye sorduğu Mehmet'in, "Hiç sorun değil. Çünkü çok özel bir programla çalışmalarımı yürütüyorum. Bomba gibi döneceğim. Kendimi futbol hayatımda hiç olmadığı kadar iyi hissediyorum" yanıtı verdiği öğrenildi. Mehmet Ekici, Beşiktaş'a gitmediği için Trabzonspor tarafından sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılmıştı.

(Fotomaç)