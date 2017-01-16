FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Adanaspor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı lacivertli takımın transfer yapması gerektiği konusu tartışıldı. Gündemin 1 numaralı ismi olan Mehmet Ekici ile ilgili spor yorumcusu Mehmet Demirkol değerlendirmelerde bulundu.



"GEREKSİZ YÜK BİNDİRMEMEK LAZIM"



NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol, "Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi kurtaramaz. Mehmet Ekici iyi bir futbolcu, Fenerbahçe'de de oynar ama kurtarıcı gözüyle bakmamak lazım. Bu sezon 3 gol, 1 asistle oynadı. Bu performansla Fenerbahçe'yi kurtaramaz. Oyuncunun üzerine de gereksiz yük bindirmemek lazım.



Ayrıca Mehmet Ekici'ye 2 milyon Euro teklif edilmesini de anlayamıyorum. Sezon sonunda zaten sözleşmesi bitiyor. İşte bizim kulüplerimiz bu yüzden batıyor." ifadelerini kullandı.