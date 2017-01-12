Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye Transfer Olursa Fener Forması Giyerim'

FutbolArena - Trabzonsporlu yıldız futbolcu Mehmet Ekici'nin Beşiktaş mı yoksa Fenerbahçe'ye mi gideceği büyük merak konusu olurken, gazeteci Turgay Demir bu transferle ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulundu.



"Mehmet Ekici - Olcay Şahan takasıyla Beşiktaş'a transfer oldu"



Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili konuşan Turgay Demir, A Spor'da Sabah Sporu programında önemli bir iddiada bulundu.



"FENERBAHÇE'YE GİDERSE FENER FORMASI GİYERİM."



Turgay Demir, "Artık Beşiktaş'ın futbolcusu. Trabzonspor ile anlaşıldı. Bonservisi Beşiktaş'a gelecek. Fenerbahçe'ye gitme ihtimali yok. Ben yine de iddialı konuşayım. Mehmet Ekici olmaz. Eğer Fenerbahçe'ye giderse, ben de Fenerbahçe forması giyerim." diye konuştu. Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'a transferinde Şenol Güneş detayı



Turgay Demir, Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'a transferinde farklı detayların olduğu ve Olcay Şahan'ın yok yere gönderilmediğini söylerken, "Eğer Beşiktaş Mehmet Ekici'nin bonservisi alamazsa Trabzonspor Olcay Şahan için birkaç milyon euro ödemek zorunda kalacak." dedi.



Bunun yanı sıra Turgay Demir, "Trabzonspor, Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş'la anlaştı. Ufak tefek farklı konular var. Onların çözülmeme ihtimali yok. Olcay gittiğine göre. Aksi halde Olcay, Beşiktaş'a birkaç milyon euro ödemek zorunda kalır. O iş bitti. Farklı detaylar var. Şenol hocayı ikna etme durumları var. Bunları söylemiyorum şimdilik. Ancak Mehmet Ekici Olcay Şahan takası bitmiştir. Hayırlı olsun. Fenerbahçe ihtimali yok. Benim Fenerbahçe forması giyme ihtimali ne kadar sıfırsa, Ekici'nin Fenerbahçe'ye gitme olasılığı da o kadar." ifadelerini kullandı.