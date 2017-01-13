Mehmet Ekici Belirsizliği Sıkıntı Verdi!

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ismi geçen Mehmet Ekici açıklamalarda bulundu.

Olcay, Trabzon'a gelmeden önce Mehmet Ekici'yle konuştuğunu ve kendisinden şehir ve takım hakkında çok güzel sözler duyduğunu belirtti. Sabah'ın haberine göre Mehmet Ekici ise durumuyla ilgili şunları söyledi: "Şu an kulübümün kararını bekliyorum. Ben devre arası hazırlıklarımı, idmanların hiçbirini aksatmadan yaptım. Her türlü gelişmeye hazırım. Yapılan tüm görüşmelerden haberim var. Hem benim hem de kulübüm hakkında hayırlısı neyse o olsun."

TARAFTAR BELİRSİZLİĞE İSYAN ETTİ

Mehmet Ekici'nin durumu üç kulübün taraftarını da kızdırdı. Olcay'ın Trabzonspor'a imza atmasından sonra sosyal medyada 'Ekici' patlaması yaşandı. Taraftarlar, milli oyuncu hakkındaki kararın bir an önce verilmesi gerektiğini belirtip bu işin 'Kabak tadı verdiği' konusunda hemfikir oldular. İşte bazı yorumlar:



Bu Mehmet Ekici konusu baydı cidden. Alan alsın artık yeter, içim şişti.



Ekici muhabbeti yeter artık be sanki Zidane'ı alıyoruz !!!



Ekici gelecek mi gidecek mi yeter bunaldım…



Mehmet Ekici mevzusu sıktı artık bitsin bu çile!



Ne Ekici'ymiş arkadaş. Beşiktaş'a mı, Fenerbahçe'ye mi gidecek. Kabak tadı verdi artık.

OLMAZSA B PLANI HAZIR!..

Mehmet Ekici'nin kesinleşmemesi ve Sergiy Sydorchuk'un Dinamo Kiev'den ayrılma ihtimalinin zorluğu F.Bahçe hocası Advocaat'ı farklı seçenekler üretmeye itiyor. Hollandalı teknik adam, Ozan Tufan'ı orta alanda, Alper'i de kanatta zaman zaman kullanarak, bu oyunculardan farklı şekilde faydalanmayı hesaplıyor. Tecrübeli hoca, tüm bu denemelerine rağmen Mehmet Ekici veya bir başka ismin alınmasını mutlaka istiyor.