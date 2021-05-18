Mehmet Dereli kimdir? Mehmet Dereli kaç yaşında?
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Mehmet Dereli kimdir? Mehmet Dereli kaç yaşında?

Mehmet Dereli kimdir? Mehmet Dereli kaç yaşında?
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Sosyetenin konuştuğu iş insanlarından olan Mehmet Dereli, gündeme gelen isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerinin ardından Mehmet Dereli kimdir? Mehmet Dereli kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırıldı.

Mehmet Dereli kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyetenin tanınan isimlerinden olan iş insanı Mehmet Dereli kaç yaşında? Mehmet Dereli evli mi?

MEHMET DERELİ KİMDİR?

1957 İstanbul doğumlu Mehmet Dereli, motor, makine yedek parçaları üreten ve pazarlayan şirketin ortağıdır. Sanayici bir ailenin çocuğu olan Dereli, ilk ve orta eğitimini İstanbul Işık Lisesi'nde tamamladı.

Dereli üniversite için Amerika'ya gitti ancak eğitimini yarıda bırakıp Türkiye'ye döndü. Bunun üzerine aile şirketinde çalışmaya başladı. Ünlü iş adamı, ilk evliliğini Esra Özkan'la yaptı. Bu evlilikten 1989 yılında Emir adlı oğlu dünyaya geldi. Dereli oğlunun annesi olan Özkan'dan bir süre sonra boşandı.

Sürekli magazin dergilerinde boy gösteren Dereli, ikinci evliliğini 1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör'le yaptı. Bu evlilikten ise 2003 yılında Kerim adlı çocukları dünyaya geldi.

2016'da karaciğer nakli olarak hayata tutunan Mehmet Dereli, beş yıldır Brezilyalı Elaine Fonseca' sevgililer. Sosyetik iş adamı 2012 yılında Hülya Avşar'la da kısa süreli bir birliktelik yaşadı.

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