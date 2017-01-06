Mehmet Demirkol: Ryan Babel Tembel Adam

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcuyu tembellikle suçlayan Demirkol, "Onu çözerse mükemmel transfer olur." dedi.

Demirkol'un sözlerinin bir kısmı şu şekilde:

"Babel tembel. Belki dönüşecek adam. Liverpool'da olmayan, sonra olmayan, sonra olmayan, belki bugün olacak. Çok yetenekli ama, çok tembel. Tembellik çok korkunç bir şeydir. Aşabilirsin, ama tembel adam, oyun içinde kopuyor, gidiyor. Tembellik aşılırsa zaten, çok yetenekli oyuncu, o konuda kim ne diyebilir ki? Ama kopup gidiyor, hoca dayanamaz öyle şeylere. Onu çözerse, iyi değil, mükemmel bir transfer olur."