Mehmet Demirkol'dan Tudor'a Şok Sözler

Galatasaray'ın 4-0'lık Medipol Başakşehir yenilgisini değerlendiren Mehmet Demirkol, "Buna bir maç kaybı olarak bakmamak lazım. Burada bir yıkım var. Galatasaray, şut çekemedi. Skor 4-0 ama oyunun karşılığı 8-0." dedi.



Takımın tamamının formsuz olduğunu kaydeden Demirkol, "Ne Ahmet'in bu kadar kötü futbolcu olduğunu düşünüyorum, ne Semih'in ne de özellikle Chedjou'nun... Korkunç bir form düşüklüğü var. Sezon başından beri çok formssuzlar. Yürüyecek halleri yok. Yanlış antrenman, yanlış yükleme. Yanlış zaman. Bu yüklemeyi yaparsan bu fiziki şartları ararsan tabii ki; Sneijder'i oynatamazsın. Bunu seçebilirsin, ama o zaman karşılığını alman lazım. Alamazsan, o zaman Sneijder senin üzerine yürür. Sneijder, 2010'da dünyanın en iyi futbolcusuydu. Sen ise daha teknik direktör değilsin." ifadelerini kullandı.



"BU KARARLARI TUDOR DEĞİL, YÖNETİM VERİYOR"



Lukas Podolski ve Wesley Sneijder'in yedek soyundurulması kararını Tudor'un değil yönetimin verdiğini savunan Mehmet Demirkol, "Doğru yerde, doğru şartlarda teknik direktörlük yapabilir; ama teknik direktörlük, idarecilik bir taraftan da o anki şartlara uygun davranabilmektir. En başta insan yönetimi. Tudor bunu bilmiyor olamaz. Juventus ve Milli Takım'da büyük oyuncularla çalışmış, büyük oyunculara karşı oynamış Tudor'un bunları bilmiyor olamaz. Bu kadar. Bu kararları Tudor vermiyor, yönetim verdiriyor." diye konuştu.