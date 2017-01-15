Mehmet Demirkol'dan Muslera'ya: 'Tam Bir Efsane'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 mağlup ettiğ maçı yorumlayan Mehmet Demirkol, kırık parmağından dolayı özel bir eldivenle maça çıkan Muslera'ya övgüler yağdırırırken, Konyaspor'u da eleştirdi.



MEHMET DEMİRKOL'UN FANATİK'TEKİ YAZISI:



"Düşünün! Rakibinizin kalecisinin parmağı kırık. Maça çıkmak için özel eldiven yaptırmış. Bilinen güvenilir bir yedeği de yok.. ve siz kaleyi bulan ilk şutu altı pas içinden 66. dakikada atıyorsunuz.. ve şut çok da planlı değil. Asıl planda pas vermesi gerekiyor Skubic'in. Ceza sahası dışından yaydan bir deneme yok. Gelen ortalara gelişine bir vuruş da yok. İlla en müsait pozisyonda, kalenin ağzından kaleciyi terste bırakıp vurmak peşindesiniz. İşte bu Muslera'nın yarattığı saygı... Başka bir şey değil. Parmağı kırıkken dahi şut atmaktan imtina ediyor rakip. 'Yemez' bu adam diyor! Bu eşi az bulunur bir ikna süreci. Muslera çok özel bir adam. Bir lütuf. Çok başka. Çok farklı. Çok sakin ve çok hırslı. İstiyor. Deliriyor kazanmak için ama kimseyle kavga etmiyor."