Mehmet Demirkol'dan Fikret Orman'a Eleştiri! 'Bırak Başkası Söylesin'

FutbolArena - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın devre arasında transfer edilen oyuncuların imza töreninde yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Fikret Orman'ın "Biz çok büyük bir camiayız" şeklindeki sözlerine spor yorumcusu Mehmet Demirkol'dan eleştiri geldi.



"BU SÖYLEMLERDEN VZGEÇMELİ"



NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol, "Fikret Orman'ın 'biz çok mütevaziyiz, efendiyiz, çok hoşuz' gibi söylemlerden vazgeçmesi gerekiyor. Hem efendi, hem kendisinden çok bahseden olmaz. Bunu başkaları söyler. Zaten böyle bir durum var.



Şampiyon olmadan 2 sene önce söyledim. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şımarıkça kavgasından Beşiktaş kazanacak. 'Biz harikayız, büyüğüz, hiç yanlış yapmayız' gibi söylemleri başkaları söylemeli. Bu zaten varsa vardır." ifadelerini kullandı.