Mehmet Demirkol'dan Emre Belözoğlu'na Hakan Şükür Göndermesi

Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan A Spor muhabiri Selman Kutlu ile görüntü alan kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırmıştı. Bir taraftarın küfür ettiği iddiasıyla taraftara tepki gösteren Emre Belözoğlu ve bazı futbolcular, görüntü alan gazetecileri hedef almıştı.

MEHMET DEMİRKOL, EMRE BELÖZOĞLU'NA YÜKLENMİŞTİ

Spor yazarı Mehmet Demirkol ise "Emre Belözoğlu olayı çıkartıyor sonra da arazi oluyor. Kaptan olmasına rağmen bunu yapıyor. Emre'ye küfür edilmiş olabilir. Tahrik edildiği için ceza veremiyorsanız bunu söyleyin anlarız. Ama biri sana küfür ederken olayı çeken gazeteciye neden saldırıyorsun? Küfür eden biri varsa, gazetecinin bunu çekmesini istemen lazım aslında. Gazeteci görevini yapıyor ve tabii ki olayı çekecek. Emre orada mafyacılık oynuyor. 'Ben adamı döverim ama kimsenin haberi olmasın' istiyor. Bu mafyacılıktır. Küfür eden gazeteci değil ki! Adam işini yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"ONUNLA HESAPLAŞACAĞIZ"

Mehmet Demirkol'un sözlerine Emre Belözoğlu'ndan çok sert yanıt geldi. Belözoğlu, Demirkol'a yönelik "Mehmet Demirkol çıkıyor. Benim hakkımda konuşuyor. Allah'ın da bir adaleti var. Bir gün onunla hesaplaşacağız" dedi.

"EMRE BELÖZOĞLU KARİYERİ BOYUNCA BENİ HİÇ YANILTMADI"

Mehmet Demirkol, Belözoğlu'nun kendisi hakkındaki bu sözlerine Fanatik gazetesindeki yazısıyla yanıt verdi.

Mehmet Demirkol, isim vermeden FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü kastederek "Daha önce beni işimden etmek isteyen, bunda belli oranda başarılı olan senden daha az kibirli abilerin oldu. Ama ulaştıkları büyük güç ve kibrin kölesi oldular. Bugün ülkeye giremiyorlar. Kibir kaybettirir bunu bil" ifadelerini kullandı.