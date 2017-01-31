Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş - Konyaspor Maç Yorumu

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, siyah beyazlıların sergilediği oyunla ilgili övgü dolu sözler kullandı.



Mehmet Demirkol'un Fanatik Gazetesi köşe yazısı



Açık söylemek gerekirse Beşiktaş'ın her iki devrenin ilk bölümlerindeki oyunu, Türkiye standardının çok üzerindeydi. Pas standardı çok yüksek olan, pas opsiyonu 3'ün altına inmeyen ve kale odaklı paslaşan şahane bir takım. Şampiyon gibi oynuyorlar...



Dün Beşiktaş'ın geçen seneki ideal kadrosunun yarısı yerine yeni oyuncular sahadaydı. ve sadece 6 ay sonra takım aynı seviyede oynayabiliyordu. Belki daha da ileride.



Açık söylemek gerekirse dün özellikle iki yarının ilk bölümlerindeki oyun Türkiye standardının çok üzerindeydi. La Liga'nın başaltı standardı diyebiliriz. Misal Valencia'nın en iyi sezonlarında oynadığı hücum futbolu standardı diyebiliriz. Enerjiyi ekonomik olarak kullanan, savunmasını orta çizgiye kadar çıkartan, topu kaptırdığı anda 5 saniye içinde yeniden alan, çizgiden çizgiye çok iyi açılan bir takım... Pas standardı çok yüksek olan, pas opsiyonu 3'ün altına inmeyen ve kale odaklı paslaşan şahane bir takım. 9. dakikada Babel golü attığında 4. net gol girişimiydi. ve Konya, ceza sahasını geçememişti. Anlayın... Bu takımın Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş olması acı verici.



"BUNU YAPAN YOK"



Lig'de bu baskıyı pasla kırabilecek az sayıdaki takımdan biri Konyaspor. İyi yayılmayı bilen 4-4-2'leriyle bunu yapamadılar.



Beşiktaş gol sonrası oyun merkezini geri çekti. Konyaspor bu kez belki de o presin kalkmasıyla kalabalık çıktı. Öyle ki kornere bile 8 kişiyle gittiler. Bunu yapan takım yok. ve ileride kalabalık kalmaya çalışırken hızlı kontrataklar yediler. 70 metrede 3 pasla Oğuzhan'ın kaleye girişi sonrası Konya'nın baskı kurma çabası arttı. Ayakta durabildikleri için onları kutlamak lazım, çünkü 2 kez gole yaklaştılar, bir de penaltıları ıskalandı. Ancak bu riski cezalandırmak için Beşiktaş da şanslar buldu.



"BABEL OLAĞANÜSTÜ"



İkinci yarıda Beşiktaş'ın yeniden kurduğu baskıda, geçen maçlardan farklı olan Quaresma'nın net bir destekçi bulmasıydı diyebilirim. Babel'in 'tembellik'ten, hem savunmada dirençli hem de hücumda iş bitirici oyuna bu kadar kısa sürede yükselmesi Hollanda'daki ailesini bile şaşırtmış olmalı. Yıllardır ondan bekleneni, Şenol Güneş tedrisatında bu kadar kısa sürede yapması olağanüstüstü. ve tabii Cenk... Yükseliyor. Öyle ki Demba Ba yedekliği fazla umursamaz.



Beşiktaş geçen haftanın da üzerine çıktı. Şampiyon gibi oynuyorlar...