Mehmet Demirkol'dan Aziz Yıldırım ve Fikret Orman Arasında 10 Numara Kıyaslaması

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de, taraftarlar maç sonrası alınan farklı yenilgiden dolayı adeta isyan etti. Kayserispor 4-1 Fenerbahçe Mehmet Demirkol'un yorumları



Spor yazarları ise Kayserispor - Fenerbahçe maçı sonrası futbolcular dışında yönetimi eleştirdi. 10 numara transferini bir türlü gerçekleştiremeyen Fenerbahçe hakkında Mehmet Demirkol maç sonrasında NTV Spor'da çarpıcı tespitlerde bulundu.



"MECBUR KALINDI"



Mehmet Topal ile mecbur kalındı. Mehmet Topal önde olmaya mecburdu. Salih Uçan önde yapamıyor. Benim de beklentim fazla karşılığını vermedi. Bence Advocaat'ın söylediklerinde sorun yok. En azından önde baskı konusunda yaptığı açıklamalarda tutarlı olduğunu düşünüyorum.



"FENERBAHÇE'NİN ASIL SORUNU..."



"Fenerbahçe'de kamuoyunda ciddi kafa karışıklığı var. Advocaat 10 numara aramıyorum dedi. 10 numara aranmaz zaten. Adı geçen hiçbir oyuncu 10 numara değil zaten. Fenerbahçe'nin asıl sorunu 10 numaranın bütün dertleri çözeceğine inanılması. Fenerbahçe'nin organizasyonel sorunları var. Mesela Fenerbahçe'yi nasıl överiz? Hiç pozisyon vermediği zaman. Çok pozisyona girdiği için övmeyiz mesela. Alışılmış bir durum değil."



"FENERBAHÇE'Yİ HEP BÖYLE HATIRLIYORUZ"



"Şu anda Fenerbahçe'yi seyredenler, iyi savunma yaparak Fenerbahçe'yi başarılı olarak görüyor. Bayadır böyle. Zico'dan beri böyle. Orada da savunma öncelikliydi. Basıp alan bir takım vardı. Mesela Ersun Yanal döneminde Fenerbahçe şampiyonluğa en büyük katkı veren futbolcu sol bek Caner'di. En iyi oyuncusu sol bek olur mu bir takımın?"



"ARTIK AZİZ YILDIRIM DEĞİL, FİKRET ORMAN 10 NUMARA"



"Fenerbahçe'nin sahada değil, yönetimde 10 numara ihtiyacı var. Aziz Yıldırım bir dönemin 10 numarasaydı, artık değil. Galatasaray'da yok. Taraftar der mesela Abdurrahim Albayrak gelsin diye. O 10 numara! Bunları ben değil, Advocaat söylüyor. Çok şey söylerim ama söylemiyorum diyor. O yüzden esasen Advocaat'ın söylemiyorum dediği şey bu takımın yarısı Fenerbahçe'de oynamaz. En azından beraber oynamaz bu futbolcular. Çünkü Advocaat da oyuncularının hepsinin aynı stilde olmasından yakınıyor. Ancak Fenerbahçe 10 numara arıyor. Süpermen gelsin, sorunları çözsün istiyor. Asıl yönetimsel olarak Fenerbahçe'nin 10 numaraya ihtiyacı var."