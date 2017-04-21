Mehmet Demirkol, Canlı Yayında Beşiktaşlı Fabri'den Özür Diledi

Beşiktaş'ın Lyon'la oynadığı rövanş maçında yaptığı kurtarışlarla yıldızlaşan İspanyol kaleci Fabri, sosyal medyayı salladı. Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, ilk maçta hata yaptığı için "Affetmeyeceğim" dediği başarılı file bekçisinden özür diledi.

Mehmet Demirkol'un açıklamaları şöyle;

"Fabri'den özür diliyorum, ilk maçtan sonra onu affetmeyeceğim demiştim. Fabri bugün öyle kurtarışlar yaptı ki ben onu affettiğim gibi onun bize hakkı geçti."

"FABRI BİLE MITROVIC'TEN DAHA İYİ OLABİLİRDİ"

"Mitrovic'e penaltılarda nasıl sıra geldi? Fabri bile daha iyi tercih olabilirdi Mitrovic yerine. İlk maçta Fabri'nin hatası skora yazık etti. Beşiktaş'a da yazık etti. Bugün de Fabri'nin performansına yazık oldu. Kendisini affettirmenin ötesine geçti. Fabri iki tane inanılmaz top kurtardı. Beşiktaş'ın da kaçırdıkları var. Ama şunu söylemek gerekiyor. Mitrovic Beşiktaş ayarında bir futbolcu değil. Genç bir oyuncu gibi değil de emekliliğine yaklaşmış bir oyuncu gibi Mitrovic. Ayakları gitmiyor"