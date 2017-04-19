Mehmet Baransu Davasının Görülmesine Devam Edildi
Gazeteci Mehmet Baransu’nun Taraf Gazetesi’nde kaleme aldığı "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı" başlıklı haber kapsamında "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Gazeteci Mehmet Baransu'nun Taraf Gazetesi'nde kaleme aldığı "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haber kapsamında "devletin gizli belgelerini ifşa etme" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Baransu, "Gazeteci olarak doğrunun ortaya çıkması için çırpınıyorum, bu dosyayı çöpe göndermek istiyorum" dedi.
Taraf Gazetesi Gazetesi yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haber kapsamında, "devletin gizli belgelerini ifşa etme" suçundan 50'şer yıla kadar hapisle yargılandıkları davaya devam edildi.
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 10.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Baransu cezaevinden getirilirken sanık Murat Şevki Çoban duruşmaya katılmadı. Sanık yakınları ve avukatları ile MİT ve MGK avukatı da salonda hazır bulundu.
"İspat hakkımı kullanmak istiyorum"
Savunma yapan Mehmet Baransu, "Ben sanık olarak ispat hakkımı kullanmak istiyorum. Mahkeme başından beri belgeleri yanlış yerde aradı, Milli istihbaratta aradı. Bizim bu belgeleri tüm yerlerden talep edip, getirip karşılaştırmamız gerekir" dedi.
"Bir haber ya doğrudur, ya yalandır"
Gerçeğe aykırı haber yapmakla suçlandığını belirten Baransu, "Mevcut olmayan belgeleri mevcutmuş gibi bahsederek yalan haber niteliğinde haber yapmışım. Bir haber ya doğrudur, ya yalandır. Yalan haber niteliği diye bir şey yoktur. 'Mehmet Baransu bir haber yayınladı' deniyor. Mehmet Baransu burada yargılanıyorsa Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri ve CHP'li vekillerinin de burada yargılanması gerekiyor" şeklinde konuştu.
"Gazeteci olarak doğrunun ortaya çıkması için çırpınıyorum"
Baransu, "Bu iddianame çöptür, ben bunları cezaevinde iğne ile kuyu kazarak bulmaya çalışıyorum. Meclis Araştırma Raporu çıkmadan, Ankara FETÖ çatı iddianamesi buraya gelmeden yargılama yapılamaz. Ben bir gazeteci olarak doğrunun ortaya çıkması için çırpınıyorum. Ben bu dosya üzerinde savcı gibi çalışıyorum. Bu dosyayı çöpe göndermek istiyorum. Belki bir gün ben müşteki koltuğuna geçeceğim, onlar sanık olacak" dedi.
Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 5 Temmuz tarihine ertelendi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu ile eski Sorumlu Yazı işleri Müdürü Murat Şevki Çoban şüpheli olarak yer alırken, MİT ise müşteki sıfatıyla yer almıştı. Mehmet Baransu'nun 28 Kasım 2013 tarihli Taraf Gazetesi'nde "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberinde, nitelik itibariyle gizli kalması gereken MGK toplantısı kararını manşetten yayınladığı ve bu yayınlarını ilerleyen günlerde de devam ettirdiği vurgulanan iddianamede Murat Şevki Çoban'ın da, Sorumlu Yazı işleri Müdürü olmasından kaynaklı, Baransu ile birlikte devletin güvenliği veya iç-dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini basın yayın yoluyla ifşa ettiği belirtilmişti.
İddianamede, Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. - İSTANBUL