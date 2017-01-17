Mehmet Aslan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İddiası

Oyuncu Mehmet Aslan hakkında, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı çıkarıldı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı alındığını öğrenen Aslan, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne geldi.



Aslan'ın burada ifadesinin alındığı öğrenildi.