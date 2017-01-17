Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan oyuncu Mehmet Aslan, kendisine yapılan tebliğ üzerine avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Aslan'ın emniyetteki işlemlerinin ardından ifade vermek üzere adliyeye gönderileceği öğrenildi.
Mehmet Aslan Avukatıyla Emniyete Gelerek Teslim Oldu
Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan oyuncu Mehmet Aslan, kendisine yapılan tebliğ üzerine avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Güvenlik...
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
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