Mehmet Ali Erbil, Kızını Londra'ya Gönderdi

Mehmet Ali Erbil'in, 1996'da boşandığı Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin (21) ınstagram'daki seksi video ve fotoğraflarıyla gündemde...

ÖNCE DİL EĞİTİMİ SONRA OYUNCULUK

Son dönemde kızını magazin bültenlerinde sık gören baba Mehmet Ali Erbil, radikal bir karara imza atarak kızını Londra'ya gönderdi. Yasmin Erbil burada önce dil okuluna gidip daha sonra oyunculuk eğitimi alacak.

MAGAZİN MUHABİRLERİ PEŞİNDE

Geçtiğimiz yaz aylarında da adından çokça söz ettiren Yasmin Erbil, zaman zaman sosyal paylaşım sitelerinde de özel fotoğraflarını paylaşıyor.

İşte Yasmin Erbil'in sosyal medya paylaşımlarından bazıları;