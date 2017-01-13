Mehmet Akif İnan, Manisa'da Anıldı

"Kudüs Şairi" olarak da bilinen, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, Manisa'da "Çağın Soylusuna Vefa" adıyla gerçekleştirilen panelde anıldı.





Genç Memur Sen Manisa Şubesi tarafından İnan için, vefatının 17. yılı dolayısıyla Manisa Öğretmenevi Konferans Salonunda panel düzenlendi.





Panel, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İnan'ın "Mescid-i Aksa'yı Gördüm Düşümde" şiirinin okunması ile başladı.





Panelin açış konuşmasını yapan Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Irgat, Mehmet Akif İnan'ın fikri mücadelesini alanlara taşıyarak Türkiye'de sendikacılığın temellerini attığını söyledi.





İnan'ın kendilerine miras olarak bıraktığı sendikayı yüceltmek için her türlü çabayı göstereceklerini vurgulayan Irgat, "Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanımız, şair ve yazar İnan, sendikacılık kimliğinin yanı sıra şairliği ve yazarlığı ile de bizlere ışık tutmuştur. Bizlere bıraktığı mirası yarınlara taşımak hepimizin boynunun borcudur. Genç Memur Sen'in böyle bir program düzenlemesi bizlere güç veriyor bu gençler sayesinde biliyoruz ki artık nasıl ki bizler merhum başkanımızın gözünü arkada bırakmadıysak, bu gençlerde gözlerimizi arkada bırakmayacak. İnan'ın yolundan yürüyen bir neslin varlığı bizleri umutlandırıyor." dedi.



Ardından moderatörlüğünü Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ozan Erdem'in, konuşmaları ise Bekir Doğan, Samet Güleryüz ve Orhan Güzel'in yaptığı panel düzenlendi.