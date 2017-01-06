Mehmet Akif İnan'ın Ölüm Yıl Dönümü

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı ve Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Mehmet Akif İnan'ın birikimi ve farklı duruşuyla sendikacılığa yeni bir soluk getirdiğini belirtti.



Kalkan, yaptığı yazılı açıklamada, kurucu genel başkanları İnan'ı ölümünün 17. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.



İnan'ın kalemiyle daha demokratik, özgür ve sivil bir Türkiye mücadelesi verdiğini dile getiren Kalkan, öğretmen, şair ve sendikacı kişiliğiyle kardeşliğe katkı yaptığını vurguladı.



Yeni bir bilinçlenmenin kurumsal örgütü olarak 1992 yılında Eğitim-Bir-Sen'i kuran İnan'ın yazılarıyla bütünleşen kişiliğinin bu kez sendikacılıkla birleştirdiğini aktaran Kalkan, şunları kaydetti:



"Sendikacılık tarihimiz Akif İnan'dan ayrı yazılamaz. Milli manevi değer sahibi kitle Eğitim-Bir-Sen ile doğrudan sosyal, kültürel hayata müdahil olma aşamasına geçmiştir. Mehmet Akif İnan, sendikacılığa, birikimi ve farklı duruşuyla yeni bir soluk getirmiştir. Kurduğu sendika, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, 'Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, destanlar yayılır mezarımızdan' mısralarını doğrularcasına destan yazmaya, birlik ve beraberliğimizin teminatı olmaya, özlük ve özgürlük mücadelemizde yeni kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz."