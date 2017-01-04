Mehmet Akif İnan'a "Vefa" Albümü

AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM-BİR-SEN), kuruluşunun 25. yılı kapsamında, kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan'ın kendi sesinden şiirlerin ve bestelerin yer aldığı ezgi albümü hazırladı.



EĞİTİM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şair, yazar ve araştırmacı İnan'ın geride bıraktığı hatıraya sahip çıkmak istediklerini dile getirdi.



Mehmet Akif İnan'ın Anadolu irfanını, eserlerine ve hayatına yansıtmasını kıymetli buldukları için albüm çalışması yaptıklarını kaydeden Kolukısa, "Kurucu başkanımızın yayınlanmış eserlerine ek olarak, kitaplaşmamış eserlerini ve dostlarının yardımıyla bütün hatıralarını bir araya getirerek, ona olan vefamızı sendika olarak ortaya koymak istedik." dedi.



Kolukısa, İnan'ın hayat tarzının ve duruşunun gençlere rehberlik ederek yol haritası çizeceğini vurgulayarak, edebi kişiliği, sendikacılığı, ahlakı, ilkeleri ve mücadeleci kimliğinin yarınlar için belirleyici mihenk taşı olmasını istediklerini ve bu yönde farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.



"Akif İnan'ın kendi sesinden 24 şiirini bulduk"



İnan'ın "Bütün giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri" dizelerini hatırlatan Kolukısa, bu bağlamda gerçekleştirdikleri etkinliklerinde vefa temasına yer verdiklerini kaydetti.



Şükrü Kolukısa, "25. Yıl Mehmet Akif İnan-Vefa Albümü"nü yayıma hazırladıklarını aktararak, şu bilgileri verdi:



"Akif İnan'ın kendi sağlığında seslendirdiği 24 şiirini bulduk ve bir kısmını sanatçı Taner Yüncüoğlu ile paydaşlık ve iş birliğiyle albüm haline getirdik. Bu albümde kendi sesinden 10 şiir yer alıyor. Aynı şiirlerin bestelenmiş hali ve Yüncüoğlu'nun düetiyle seslendirdiği şiirlerini üç ayrı albüm haline getirdik. Bu çalışma üyelerimizin ve Akif İnan sevenlerinin bugüne kadar bilmediği, sürpriz olabilecek bir çalışma çünkü ilk kez bu kadar net, pürüzsüz stüdyo ortamında kayıt altına alınan arı, duru, emek verilmiş bir albümü üyelerimizle, Mehmet Akif İnan dostlarıyla buluşturuyoruz."



Mehmet Akif İnan'ın hayatının, gençler için her anlamda örnek teşkil ettiğinin altını çizen Kolukısa, yarın Ankara'da, 6 Ocak'ta ise İnan'ın doğum yeri, aynı zamanda kabrinin bulunduğu yer olan Urfa'da anma töreniyle albüm tanıtımının yapılacağını sözlerine ekledi. Kolukısa, anma programı kapsamında bir de panel düzenleneceğini sözlerine ekledi.



"İnan'ın şiirlerini bestelerken hiç zorlanmadım"



Sanatçı Taner Yüncüoğlu ise albüm çalışmasına ilişkin, "Üstad Akif İnan yıllar önce Mehmet Atilla Maraş ile birlikte stüdyoya gelip kayıtlar vermiş, 24 şiirini okumuştu. Bazen eski CD'leri karıştırırken üstadın CD'sine rastlardım ve aklıma bu şiirleri bestelemek düşüncesi gelirdi. Geçtiğimiz senelerde EĞİTİM-BİR-SEN'in bir programına davet edilip konser verdim. Konserde kardeşlerimizin yoğun ilgisi beni son derece mutlu etmiş ve fikrimi orada Şükrü Kolukısa beye açmıştım." ifadelerini kullandı.



Albüm fikrinin sıcak karşılanmasının ardından hazırlıklara başladıklarını aktaran Yüncüoğlu, "Üstadın şiirlerini daha önce bestelemek bana nasip olmuştu. Yıllar sonra yeniden şiirlerini bestelemek, bana son derece mutluluk verdi." dedi.



Yüncüoğlu, İnan'ın şiirlerine bakıldığında çok farklı bir şiir anlayışına sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Kelimelerle çok güzel duygu köprüsü kurabilen bir şair. Hem duygu ve fikir bakımından hem de kelime dağarcığı bakımından oldukça kapsamlı dili olan değerli bir şairimiz. Akif İnan'ın şair yönünü tanıdım. Onun şiirlerini bestelemek bahtiyarlığına ulaşmak benim için değer biçilemez güzellikte bir fırsat oldu. İnan'ın şiirlerini bestelerken hiç zorlanmadım çünkü şiirleri kendi melodisini içerisinde taşıyor. Dolayısıyla ben sadece şiirlerin içindeki o duygu yoğunluğunu ortaya çıkarma fırsatı buldum. Her zaman hayırla yad edilecek, güzel çalışmalarıyla dolu hayatıyla örnek bir şahsiyet olan bu değerli şairimizi, üstadımızı saygıyla, rahmet ve minnetle anıyorum. Allah ondan razı olsun."



Mehmet Akif İnan şiirlerinin özgün nitelikli bir yapıya sahip olduğu için müzik ve bestelerin şiirinin yapısına göre şekillendiğini anlatan Yüncüoğlu, bu nedenle bestelerin Türk müziğinin etkilerini taşısa bile özgün ve farklı bir niteliğe kavuştuğunu kaydetti.



Albümler yarın yapılacak anma törenine katılan müzikseverlere takdim edilecek.