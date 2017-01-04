Mehmet Akif Ersoy ve Milli Birlik İdeali" Konferansı

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Mehmet Akif Ersoy ve Milli Birlik İdeali" konulu konferans düzenlendi.



Edirne Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Rıdvan Canım, Mehmet Akif Ersoy'un, millete birlikte olmayı ve zor şartlarda dağılmamayı göstermesi bakımından çok önemli olduğunu söyledi.



Mehmet Akif'in yaşamıyla olduğu gibi eserleri ve vaazlarında da birlik, bütünlük ve birlikte yaşama azminin görüldüğünü anlatan Canım, şunları kaydetti:



"Mehmet Akif bir vaazında bizlere büyük dersler veriyor: 'Milletler topla tüfekle zırhlı ile ordularla tayyarelerle yıkılmıyor, yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki bağlar çözülerek, herkes kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatini temin etmek sevdasına düştüğü zaman yıkılır' ifadelerini kullanarak tefrikaya, ayrılıklara düşmeden bir ve bütün olmamız gerektiğini anlatıyor."



Canım, Mehmet Akif'in Batı'yı çok iyi bildiğini ve bugünlere ışık tutacak uyarılarda bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Mehmet Akif bir vaazında şöyle konuşur: 'Batılılar ele geçirmeyi kararlaştırdıkları memleketin halkı arasına önce tefrika sokar, senelerce milleti birbiriyle boğuştururlar. Sersem halk bu yolla yorgun düştükten sonra da gelip çullanırlar.' Öyle olmadı mı? Etrafımızdaki ülkelere baktığımızda bunları görüyoruz. Milli şair, birlik ve beraberlikten ayrılmamız konusunda çok önemli dersler vermiş."



Konferans sonunda, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serhat Ocak, Prof. Dr. Rıdvan Canım'a hediye takdim etti.