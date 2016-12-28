Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 80. Yılı

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, "Dedem bu günleri yaşasaydı, öfkelenir ve darbeye kalkışanlara ateş püskürürdü." dedi.



Bağcılar Belediyesi açıklamasına göre, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy için düzenlenen anma programında belgesel ve film gösterimi yapıldı.



Etkinlikte konuşan Argon, yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı programlarda dedesini anlattığını kaydetti.



Argon, salondaki öğrencilerin, "Akif yaşasaydı 15 Temmuz'a karşı tavrı ne olurdu?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"Bizi iç savaşa sürüklemek, birbirimize kırdırmak, ekonomimizi çökertmek ve başka devletlere el açtırmak istediler. Dedem, Anadolu'da Sevr'i anlatırken, 'Kurtuluş Savaşı'nda düşmanlarımızı kovduk, yine kovarız. Onların gidecek yeri var ancak, bizim gidecek yerimiz yok. Topraklarımızı koruyalım. Düşmanlar zayıflamamız ve ayrışmamız için bin yıl beklerler. Aramıza fitne sokarlar. Birbirimize sımsıkı sarılalım' demiştir. Eğer dedem bu günleri yaşasaydı, öfkelenir ve darbeye kalkışanlara ateş püskürürdü. Bizi yine birbirimize bağlamaya çalışırdı."



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da değerleri, değer verdikleri gençlerle buluşturan eserler ortaya koyduklarını, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi ve Taceddin Dergahını hizmete sunduklarını kaydetti.