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Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Mardin'de düzenlenen programla anıldı.

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Mardin'de düzenlenen programla anıldı.

Mardin Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, "Bir Milletin Umudu, Asım" tiyatrosu sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen 2 perdelik oyun, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, etkinliğin ardından sahneye çıkarak, gösterdikleri performanstan dolayı oyunculara plaket verdi.

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