Mehmet Akif Ersoy İçin Camide Anma Programı

Kütahya'da bir grup üniversite öğrencisi genç, Mehmet Akif Ersoy'u anmak için camide program düzenledi.





Yunus Emre Mahallesi'ndeki Mescidi Aksa Cami'sinin toplantı salonundaki program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.





Kütahya Müftülüğü Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Yusuf Tavukçu, burada yaptığı konuşmada, programı düzenleyen üniversite öğrencilerine teşekkür etti.



Mehmet Akif Ersoy'un büyük bir dava adamı olduğunu dile getiren Tavukçu, şöyle konuştu:





"Mehmet Akif hep mefkure adamı olarak bu milletin özünün ve sözünün bir temsilcisi olmuştur. Onun açmış olduğu çığır günümüz gençliğinin yetişmesinde mihenk taşı olmuştur. Akif, kitabı Safahat'ta yazdığı her sayfa ve satırda topluma ışık olmuştur."



Caminin imam hatibi Osman Arslan da camilerin sadece namaz kılınan yerler olmadığını, camilerde farklı etkinliklerin de düzenlenebileceğini söyledi.



Mescidi Aksa Cami'si bünyesinde oluşturdukları gençlik merkezine devam eden gençlerin zaman zaman çeşitli programlar düzenlediğini de kaydeden Arslan, "Birçoğu üniversite öğrencisi olan ve camimizin bulunduğu muhitte ikamet eden gençlerimiz vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u burada anmak istediklerini söyleyince çok mutlu olduk. Allah gençlerimizden razı olsun." diye konuştu.





Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösterisi sunulurken öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu.





Mahalle sakinleri ile cami cemaatinin ilgi gösterdiği program, sunulan ikramların ardından sona erdi.