Müzik dünyasının usta İsmi Mehmet Akatay yeni albümüyle, 18 Ocak'ta KadıköySahne'de sizlerle...



Müzik dünyasının usta ismi Mehmet Akatay'ın yeni albümü 'By Mehmet Akatay Sazlı Sözlü Project' Çimen's Yapım'dan yayımlandı.



Bugüne dek pek çok önemli sanatçıya eşlik eden perküsyon sanatçısı Mehmet Akatay kendi projesi ile müzikseverlerin karşısına çıktı.



Zara ve İsmail Altunsaray, kendi müzik çalışmalarında her daim büyük emeği olan Mehmet Akatay'ın bu albümünde 'olmazsak olmaz' duygusuyla misafir oldular.



Ayrıca, Akatay önderliğinde oluşan projede sazlarında ustalaşmış yetkin müzisyenler; Serhan Yastıman, Şevket Aşıkuzun, Murat Süngü, Mehmet Özen, Ali Tüfekçi ve Memduh Akatay bir araya geldiler. Sazlarının sesine, seslerini de katarak harika bir çalışmaya imza attılar.



Çimen's Yapım etiketi ile çıkacak olan bu projeye, elektro bağlamasıyla İsmail Tunçbilek, kemanıyla Sendur Güzelel, udu ile Yıldıran Güz ve bağlama, buzuki ve tarı ile Mustafa İpekçioğlu (Şarbon) destek oldular. Mazlum Çimen, müzik dünyasına böyle bir albümü hediye etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.