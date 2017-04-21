Mehir Vakfı'ndan Toplu Düğün

Doğanhisar ilçesinde Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneği öncülüğünde, ihtiyaç sahibi 25 nişanlı çiftin nikah ve toplu düğün töreninin yapılacağı bildirildi.



Vakıf tarafından yapılan açıklamada, ilçede yaşayan 25 ihtiyaç sahibi nişanlı çift için kaymakamlık ve belediyenin de desteğiyle nikah ve toplu düğün töreni düzenleneceği belirtildi.



Açıklamada, ilçe protokolü ile yapılan görüşme sonucunda nikah ve toplu düğün töreninin temmuz ayında yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.