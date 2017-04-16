Megastar Tarkan Oyunu Kullandı

Megastar Tarkan oyunu Tarabya'da Yeni Çamlık Evlerinde bulunan 1249 no'lu sandıkta kullandı.



Tarkan sandığa oyunu atarken 'Hayırlısı olsun' dedi.Megastar Tarkan 16 Nisan Referandumu için Tarabya'da ki Yeni Çamlık Evlerindeki 1249 No'lu sandığa 09.00 sıralarında geldi. Tarkan sandığın kurulduğu binaya girmeden önce Seçmen Bilgi Kağıdını göstererek poz verdi. Ardından sıranın gelmesini bekleyen Tarkan, seçim kabinine girerek oyunu kullandı. Oy pusulasını sandığa atan Megastar, 'Hayırlısı olsun' ifadesini kullandı. Tarkan çıkışta ise hayranlarıyla fotoğraf çektirerek,.gazetecilere, 'Vatandaşlık görevini yerine getirdim gidiyorum' dedi.



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