Megastar Tarkan 195 TL'lik Hesaba Bin 750 TL Bahşiş Bıraktı

Sadece müzikteki başarısı değil kişiliğiyle de milyonların gönlünde taht kuran Tarkan, bonkörlüğünü yine konuşturdu. Bugüne kadar çocuklar, eğitim, çevre ve hayvanlarla ilgili faaliyet gösteren sayısız derneğe yüklü miktarda yardım yapan ve bu bağışların gizli kalmasına özen gösteren Megastar, geçtiğimiz günlerde eşi Pınar Tevetoğlu ile yemek yedi. bin 750 TL'lik bahşiş bırakarak cömertliğini gösterdi.

195 TL HESAP GELDİ

Önceki gün Siegburg kentindeki Tuscolo isimli pizzacıya giden Tarkan'a eşi de eşlik etti. Çalışanların büyük ilgi gösterdiği sevilen sanatçıya iki pizza, 1 salata ve içecekler dahil 50 euro (195 TL) hesap geldi.



BİN 750 TL BAHŞİŞ BIRAKTI

Megastar, kendisine hizmet eden Türk garsonların ilgisini karşılıksız bırakmadı ve onlara güzel bir jest yaptı. Tarkan, Almanya'ya gittiğinde sık sık uğradığı ve çok sevdiği 2 Türk garson için 450 euro bahşiş bıraktı. İki garsona toplamda yaklaşık bin 750 bahşiş veren Megastar, onlarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.