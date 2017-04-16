Megastar Oyunu Kullanıp 'Hayırlısı Olsun' Dedi

Megastar Tarkan, 16 Nisan Referandumu için oyunu Sarıyer, Çamlık Sitesi Yönetim binasında kullandı.İlk yorumu ise "Hayırlısı olsun" oldu.

MEGASTAR ÇEVREDİKLERİN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞTI

Seçmen Bilgi Kağıdı ve kimliği ile saat 09.00'da sandığa gelen Tarkan, çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"HAYIRLISI OLSUN"

Tarkan seçmen bilgi sağıdı ile gazetecilere poz verdi. Seçmenlerle birlikte sıraya giren Tarkan, sırası geldiğinde 1249 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Tarkan oyunu attıktan sonra sandığın başında "Hayırlısı Olsun" dedi.

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Çıkışta çevredekiler Tarkan ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Tarkan, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Tarkan, gazetecilerin soruları üzerine, "Bir vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Oyumu verdim. Gidiyorum" ifadelerini kullandı.