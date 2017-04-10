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Mega Projenin Güzergahını Belirleyecek Firma Belli Oldu
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Mega Projenin Güzergahını Belirleyecek Firma Belli Oldu

İstanbul'un trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesinde en yüksek puanı Yüksel Proje Uluslararası AŞ aldı.

Mega Projenin Güzergahını Belirleyecek Firma Belli Oldu

İstanbul'un trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesinde en yüksek puanı Yüksel Proje Uluslararası AŞ aldı

Kaynak: Dunya.com

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