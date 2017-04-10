Mega Projenin Güzergahını Belirleyecek Firma Belli Oldu
İstanbul'un trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesinde en yüksek puanı Yüksel Proje Uluslararası AŞ aldı.
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