Medya Planlamacısı (Media Planner) Kimdir, Ne İş Yapar?

Reklam dünyasında sık sık duyulan sıfatlardan biri de Medya Planlamacısı. Peki Medya Planlamacısı kimdir, ne iş yapar? Kuartet Reklam Ajansı'nın kurucusu Korkut Bayraktar'a sorduk. Bayraktar cevapla.tv kameralarına bakın sorumuzu nasıl yanıtladı?