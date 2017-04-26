Medya Oscarları sahiplerini buldu...
4 sene boyunca uğraştı, 100 metrelik kağıda sığdırdı
Bülent Arınç'ın eski ortağı FETÖ'den gözaltına alındı
Binlerce kamu işçisi için istenen zam belli oldu
Şöhret olabilmek için 2 milyon dolar ödemiş
Artık yaşaması imkansız bebekler bile hayatta kalabilecek!
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