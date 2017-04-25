Medya Oscarları Ödül Töreni"
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararına ilişkin, "Türkiye kendi kökleri üzerinde yeniden güçlendikçe, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde ileriye, hedeflerine doğru yürüdükçe bu beylerin...
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararına ilişkin, "Türkiye kendi kökleri üzerinde yeniden güçlendikçe, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde ileriye, hedeflerine doğru yürüdükçe bu beylerin de ayarlarının kaçtığını bugünkü karar gösteriyor. Dolayısıyla onlar vazifesini yapacak, biz de vazifemizi yapacağız. Biz de Türkiye'nin geleceğini sahiplenen Türk medyasının değerli mensupları olarak hep beraber bu milli duruşumuzu göstermeye, sergilemeye devam edeceğiz." dedi.
Kurtulmuş, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından bir otelde düzenlenen "Medya Oscarları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, derneğin her yılki ödül törenlerine katılmaya özen gösterdiğini, bu programlarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Farklı fikirlere sahip olan kişilerin bu törende bir araya geldiğini, ortak bir dayanışma içerisinde olduğunu ortaya koyduğunu belirten Kurtulmuş, kendisinin de her zaman derneğe katkıda bulunmaya çalıştığını ifade etti.
Kurtulmuş, "15 Temmuz akşamı ve ondan sonraki süreçte, açıkçası Türkiye'de ana akım medya olarak, diğer medya kuruluşları olarak böyle bir medyaya sahip olduğumuz için iftihar ettik, hepinizle gurur duyduk, hepinize bir kere daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.
AKPM'nin Türkiye kararını da anımsatan Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Bugünkü AKPM kararı gösterdi ki bir müddet daha Türkiye'ye, Türkiye'nin milli hedeflerine, Türkiye'nin varlığına, dirliğine, Türkiye'nin daha ileriye gitmeye dönük hedef ve arzularına karşı birtakım çevrelerden saldırılar gelecek. Bu, önümüzde belki sıkıntılı bir dönemin de işareti kabul edilmelidir. Bunun için hep beraber nasıl 15 Temmuz'dan sonra demokrasi karşıtı güçlere karşı hep beraber bir arada durduysak, bundan sonraki süreçlerde de Türkiye karşıtı bütün odaklara karşı, milli duruşumuzu sergilemek durumundayız. Bugünkü kararla hedef olunan, sadece Türkiye'deki hükümet değildir, Türkiye'deki halkın tercihleri değildir, esas itibarıyla bugünkü AKPM kararıyla hedef alınan güçlü bir Türkiye'yi görmekten duydukları rahatsızlıktır. Çok açık söylüyorum, bu beylerin istediği Türkiye, 50 milyon dolar IMF'den borç almak için kırk takla atan, IMF memurları önünde düğme ilikleyen bir Türkiye'dir. Bu beylerin istedikleri Türkiye, Avrupa Birliğinin bekleme salonunda tek ayak üstünde emir kulu olarak duran bir Türkiye'dir. Türkiye bunları geride bıraktıkça, kendi kökleri üzerinde yeniden güçlendikçe, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde ileriye, hedeflerine doğru yürüdükçe bu beylerin de ayarlarının kaçtığını bugünkü karar gösteriyor. Dolayısıyla onlar vazifesini yapacak, biz de vazifemizi yapacağız. Biz de Türkiye'nin geleceğini sahiplenen Türk medyasının değerli mensupları olarak hep beraber bu milli duruşumuzu göstermeye, sergilemeye devam edeceğiz. Aramızda farklı fikirlerimiz olsa da hep büyük, güçlü Türkiye'den yana olacağız. Birlikten, dirlikten, kardeşlikten yana olacağız. İnşallah hep ileriye doğru gideceğiz."
- Ödül töreni
Öte yandan, "Medya Oscarları" da sahiplerini buldu.
"En iyi dizi" ödülü, Show Tv'de yayınlanan "İçerde" dizisine, "En iyi erkek oyuncu" TRT'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisi oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a, "En iyi kadın oyuncu" ödülü ise ATV'de yayınlanan "Kırgın Çiçekler" dizisi oyuncuları Biran Damla Yıldız, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Naz Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'e takdim edildi.
"En iyi sabah programı" ödülü CNN Türk'te yayınlanan "Parametre"ye, "En iyi tartışma programı" ödülü Haber Türk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı"na, "En iyi haber programı" ödülü A Haber'de yayınlanan "Diplomasi"ye, "En iyi ekonomi programı" ödülü Bloomberg HT'de yayınlanan "Küresel Piyasalar"a, "En iyi yarışma" programı ödülü ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster", "En iyi şov program"ı ise Tv8'de yayınlanan "O Ses Türkiye"ye verildi.
"En iyi radyo ödülü" "TRT Ankara Radyosu"na, "En iyi radyo yapımcısı" Kral FM'den "Gezegen Mehmet" programıyla Mehmet Akbay'a, "En iyi spor programı" ödülü A Spor'da yayınlanan "Takım Oyunu"na, "En iyi magazin programı" Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz"a, "En iyi gezi kültür programı" ödülü Show TV'de yayınlanan "Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu"na, "En iyi aktüel yaşam programı" ödülü Fox TV'de yayınlanan "Benden Söylemesi"ne, "En iyi yerel televizyon ödülü" ise ÇAY TV'ye verildi.
"RTGD Cengiz Polatkan özel ödülü" A Haber'den Can Okanar ile NTV'den Oğuz Haksever'e, "RTGD Nursal Tekin özel ödülü" TRT World'e, "15 Temmuz şehitler ve demokrasi ödülü" Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a, "Musafa Cambaz özel ödülü" ise DHA'dan Nilüfer Demir'e takdim edildi.