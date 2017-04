Başbakan Binali Yıldırım, "Vatandaştan kaçarak, onunla yüzleşmekten kaçarak siyaset de hizmet de yapamazsınız ve vatandaşı mutlu da edemezsiniz. Onun için bu anlayışla biz 15 yıldır vatandaşımızın her defasında desteğini arkaya alarak bugünlere geldik. Bu anlayışımıza da devam edeceğiz." dedi.



Başbakan Yıldırım, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Grand Ankara Otel'de düzenlenen Medya Oscarları Ödül Töreni'ndeki konuşmasına, bütün basın emekçilerine selamlarını ileterek başladı.



Basın çalışanlarının demokrasiye çok büyük katkılarının olduğunu ve bunun için sözlerinin başında teşekkür etmek istediğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:



"Çünkü 15 Temmuz'u beraber yaşadık. 15 Temmuz'un kahramanlarını sayarken önce yüce Türk milleti, Cumhurbaşkanımız, Hükümetimiz ve medya... Tabii savcılarımız var, kolluk kuvvetlerimiz var, memleketini milletini seven askerlerimiz var ama medyanın oradaki duruşu, durumdan vazife çıkarak meseleye sahip çıkması bu büyük felaketin bertaraf edilmesinde Türkiye'nin istiklalinin, istikbalinin muhafaza edilmesinde çok büyük katkısı var. Onun için sizlere, görsel ve yazılı basınımızın temsilcileri olarak çok teşekkür ediyorum. Bu kahramanlıkla siz artık görevlerin en güzelini yaptınız."



RTGD'nin 1978'den bu tarafa sektöre önemli hizmetler yapan güzel bir meslek örgütü olduğunu dile getiren Yıldırım, derneğin medya sektörü çalışanlarının mesleki bilgi ve birikimlerinin gelişmesine çok büyük önem verdiğini ve katkı sağladığını aktardı.



Başbakan Yıldırım, RTGD'nin sektör mensuplarını takdir ve teşvik verici özelliğinin de bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"Bu yaptığınız tören, artık bir geleneğe de dönüştü. Medya Oscarları Töreni, 1979'dan beri yapılıyor. Bu gece 38. defa bu ödüller sahiplerini bulacak. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, tek kanallı siyah beyaz TRT'li günlerden bu günlere uzanan zaman diliminde verdiği ödüllerle haklı bir yer sahibi oldu. Eskilerin dediği gibi, 'Marifet iltifata tabiidir', 'Alıcısı olmayan mal, zayidir.' Gerçekten sektör için de bu ödüller aynı zamanda arkadaşlarımız için bir motivasyon kaynağı olarak görülebilir. Medya sektörü açısından o yayın mevsiminin en kapsamlı, en yansız değerlendirmesi olarak ele alınıyor ve bunlar çok tiziz bir şekilde değerlendiriliyor ve sonuçta ödüle hak kazananlar burada ödülleriyle buluşmuş oluyor."



"Siz kampanyanın vazgeçilmez bir unsuruydunuz"



Yıldırım, başta dernek başkanı olmak üzere, dernek yöneticileri ve üyelerini bu uzun soluklu çalışmalarından dolayı da tebrik etti.



RTGD yönetiminde kadınların ağırlığının fazla olduğuna dikkati çeken Yıldırım, bir işe kadın değince de o işin güzel olmasından doğal bir şey olmayacağını vurguladı.



Dernekteki kadın ve erkelerin el ele, birlikte güzel işler yaptığını aktaran Yıldırım, bu güzel işlerin de artarak devam etmesini temenni etti. Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Gece gündüz demeden yılın her günü, her anı yürütülen bir faaliyet, eğer bir istek olmazsa, aşk olmazsa yapılamaz, başarılı olmak da mümkün değil. Biz bunun en yakın şahidiyiz. Kampanya döneminde gece gündüz demeden bizimle birlikte koşturdunuz gördük. Hiç yorulma nedir bilmediniz, 'Öf' bile demediniz. 'Aman ha yeter ki her türlü haberi, her türlü bilgiyi vatandaşlarımıza gecikmeden, zaman kaybetmeden aktaralım.' Aslında biz kampanya yaptık. 'Evet' kampanyası yapanlar oldu 'hayır' kampanyası yapanlar oldu ama siz burada kampanyanın vazgeçilmez bir unsuruydunuz, bir paydaşıydınız ve sizin yaptığınız bu yayınlar, vatandaşlara kitleler halinde düşüncelerimizin aktarılması, bir anlamda kanaatlerin oluşmasına da çok büyük katkı sağladı. Medya mensuplarının Türkiye'nin, demokrasisinin daha güçlenmesi ve ülkemizin gerek özgürlüklerin, kişi hak ve hürriyetlerinin çok daha yerleşik hale gelmesi için çok önemli ve çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha paylaşmak istiyorum."



"Eğer konuşuyorlarsa size güveniyorlar"



Demokrasisi gelişen ülkelerde halkın özgür haber alması sayesinde sorunların tartışarak, konuşarak çözüme kavuşturulacağını anımsatan Yıldırım, bunları bastırmak ve gündemden düşürmenin çözüm olmadığını, daha sonra büyüyerek tekrar geleceğini belirtti.



Açık toplumlarda, demokrasisi gelişen toplumlarda her şeyin konuşulması gerektiğini bildiren Yıldırım, eğer konuşulmuyorsa o zaman bu durumun düşünülmesi gerektiğini ifade etti.



Yıldırım, genel müdürlük yaptığı dönemde yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı:



"Yıllar önce genel müdür olarak göreve başladığımda bana yanımda çalışan arkadaşlar, 'Efendim eskiden buradaki yolcular, hiç seslerini çıkarmazlardı, konuşmazlardı. Gemilere biner giderlerdi, selam bile vermezlerdi. Şimdi öyle bir durum yok. Sürekli tenkit ediyorlar' dediler. Ben de dedim ki 'Bundan endişe duymayın arkadaşlar. İnsanlar, ne zaman konuşmaz, sizden umudunu kestiği zaman. Eğer konuşuyorlarsa size güveniyorlar. Düzelteceğinize inanıyorlar da onun için bir şey söylüyorlar. O yüzden iyi yolda gidiyoruz merak etmeyin bir müddet sonra konuşmalar da azalacak, size takdirlerini teşekkürlerini de sunacaklar.' O yüzden vatandaşın sesine kulak vermek ve onun söylediklerine göre iş yapmak en doğrusudur. Vatandaştan kaçarak, onunla yüzleşmekten kaçarak siyaset de hizmet de yapamazsınız ve vatandaşı mutlu da edemezsiniz. Onun için bu anlayışla biz 15 yıldır vatandaşımızın her defasında desteğini arkaya alarak bugünlere geldik. Bu anlayışımıza da devam edeceğiz."



