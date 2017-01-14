Medya Oscarları"Nı Kazananlar Açıklandı

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin (RTDG) "2016 Medya Oscarları" sahipleri açıklandı.



RTDG Başkanı Deniz Güçer, Başkanvekili Şebnem Bursalı, Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Gürses ve Müge Dilek ile TRT Adnan Öztrak Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyerek "2016 Medya Oscarları"nı kazanan kişi ve kurumları açıkladı.



Güçer, 2016'nın zor bir yıl olduğunu belirterek, "15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ödülü" ve "Mustafa Cambaz Özel Ödülü" olmak üzere bu yıla özel iki kategori açtıklarını söyledi.



15 Temmuz ödülüne Hande Fırat'ın layık görülmesiyle ilk defa derneğin yönetiminden bir isme ödül verildiğini aktaran Güçer, "Mustafa Cambaz ödülününü de DHA'dan Nilüfer Demir'e vermeyi uygun gördük. Başta bu iki kadın gazeteci olmak üzere tüm ödül alanları yönetim kurulu adına tebrik ediyorum. Kadın gazetecileri ödüllendirmek bizim için ayrı bir gurur." dedi.



Güçer, 1978'de kurulan derneğin bu yıl 39'uncu defa "Medya Oscarları"nı verdiğini belirterek, ödül alanları kutladı. Güçer, ödül töreninin Nisan ayında yapılmasının planlandığını bildirdi.



Ödül alanlar



2016 Medya Oscarları'nda Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, "15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ödülü"ne layık görüldü.



Mustafa Cambaz Özel Ödülü "Aylan Bebek" fotoğrafını çeken DHA'dan Nilüfer Demir'e, RTGD Nursal Tekin Özel Ödülü TRT World'e, RTGD Cengiz Polatkan Özel Ödülü A Haber'den Can Okanar ve NTV'den Oğuz Haksever'e gitti.



RTGD'nin ödüle layık gördüğü diğer isimler ve ödülleri şöyle:



En İyi Tartışma Programı Türkiye'nin Nabzı /Haber Türk /Didem Arslan Yılmaz



En İyi Sabah Programı - Parametre - CNN Türk-Ebru Baki



En İyi Ekonomi Programı - Küresel Piyasalar /Barış Esen /Bloomberg HT



En İyi Dizi - İçerde / Show TV



En İyi Erkek Oyuncu - Engin Altan Düzyatan / Diriliş





En İyi Kadın Oyuncu - Kırgın Çiçekler / ATV (Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Naz Çağla Irmak ve Aleyna Solaker)





En İyi Şov Programı - O ses Türkiye/ TV8



En İyi Yarışma Programı - Milyoner / ATV



En iyi Haber Programı - Diplomasi - Orhan Sali / A Haber



En İyi Radyo - TRT Ankara Radyosu



En iyi Radyo Yapımcısı - Gezegen Mehmet/ Mehmet Akbay -Kral



En iyi Spor Programı - Takım Oyunu / A Spor



En iyi Magazin Programı - Söylemezsem Olmaz / Beyaz TV



En İyi Gezi /Kültür Programı - Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Show TV



En İyi Aktüel Yaşam Programı - Benden Söylemesi - Merve Yıldırım / Fox TV



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