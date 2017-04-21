Medya Kritik - Diyanet'e 'Kutlu Doğum' Çağrısı

Diyanet'e 'Kutlu Doğum' çağrısı



Türkiye Gazetesi'nin gündeme taşıdığı 'Kutlu Doğum Haftası Bir FETÖ Projesi' haberi Türkiye gündemine oturdu. Kutlu doğum haftasının, FETÖ'nün teklifiyle 1989'da ortaya çıktığı belirlenirken konu TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında Gazeteci - Yazar Fuat Uğur ve Araştırmacı - Yazar İdris Kardaş tarafından değerlendirildi.



Kutlu Doğum Haftası'nın Nisan ayına sabitlenmesinin arkasında Fetullah Gülen'in doğum gününün olduğunu vurgulayan Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur "Bu kadarına da pes" diye isyan etti.



Mevlid kandiline paralel bir doğum günü kutlaması yapmaya çalıştıklarını belirten Araştırmacı - Yazar İdris Kardaş "Burada da bir paralellik söz konusudur. Mevlid kandili insanların o günü ibadetle geçirdiği bir gecedir. İlk günden beri hep bu şekilde devam etmiştir. Burada anlaşılan bu günü ibadet akışından çıkartıp, işi başka bir yöne saptırmaktır. Hristiyanlıktan aldıkları bir sürü nokta var. Eğlence, spor, müzik, çalgı çengi bildiğimiz doğum gününe çevirme hamleleri var. FETÖ bütün ülkeye kendi doğum gününü kutlattırıyor" diye konuştu.



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