Medvedev: Batıya Uygulanan Ambargo Kaldırılmayacak

– Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev Rusya tarafından batıya uygulanan ithalat ambargosunun devam edeceğini ve kısıtlamaların kaldırılmasının planlanmadığını söyledi.



Medvedev Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, batının, Rusya'nın bu tavrını tekrar gözden geçirmesini sağlayacak adımlar atmadığı sürece söz konusu kısıtlamaların devam edeceğini belirtti. Medvedev, bu önlemlerin ülkenin yararına olduğunun altını çizerek tarım sektörünün hem iç hem de dış piyasada rekabet gücünü koruduğuna dikkat çekti.



Bununla birlikte Medvedev, Rusya'nın Avrasya Ekonomi Birliği ülkeleriyle ilişkilerini başarıyla geliştirdiğini ve bu ülkelerin ürünlerinin Rusya'ya gelmeye başladığını ekledi. - Moskova