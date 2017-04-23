Medova Hastanesi yöneticileri koltuklarını 23 Nisan'da çocuklara bıraktı



KONYA - Medova Hastanesi yöneticileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak öğrencilere devretti. Ayrıca hastanede tedavi gören çocuklara balon ve hediye paketleri verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir okulun öğrencileri Medova Hastanesi'ne ziyarette bulunurken, hastane yöneticileri 23 Nisan'da koltuklarını çocuklara bıraktı. Üçüncü sınıf öğrencisi Egemen Ata, Medova Hastanesi Genel Müdürü Belgin Danış'tan, 3. sınıf öğrencisi Oğuz Dereli Başhekim Uzm. Dr. Fatma Mine Karaman'dan ve 2. sınıf öğrencisi Fatma Beril Şenzeybek ise Başhemşire Naciye Ertürk'ten temsili olarak koltuklarını devraldılar. Başhekim koltuğunu devralan 3. sınıf öğrencisi Oğuz Dereli, "Böyle güzel bir hastanenin başhekimi olmaktan çok mutlu oldum. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Başta çocuklar olmak üzere bütün hastalara acil şifalar diliyorum. İnşallah çocuklar hiç hasta olmazlar. Hasta olanlara da hastanemizde çok iyi bakılacağından eminim. Büyük fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarının uğradıkları saldırıları kınıyor, halkımızın sağlık çalışanlarına da destek olmalarını istiyorum" dedi. Devir teslimin sonunda Medova Hastanesi'nin yöneticileri öğrencilere 23 Nisan hediyesi vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, Medova Konya Hastanesi Başhemşiresi Naciye Ertürk ve hastaneye gelen bir palyaço da tedavi gören çocuklara balon ve hediye paketi vererek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Başhemşire Naciye Ertürk, "Medova ailesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı yatan çocuklarımıza hediyeler vererek kutladık. Çocuklarımız, geleceğimiz ve bizler de bu geleceğimize sahip çıkmalıyız. Çocuk bayramını kutluyoruz" diye konuştu.