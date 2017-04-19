Mediterra Capital Tavuk Dünyası'nın Tamamını Satın Alıyor

Mediterra Capital, Tavuk Dünyası'nın tümünü almak için kalan hisselerinin satın alımı için Rekabet Kurulu'na başvurdu.



Şirketten yapılan açıklamada, 2015 yılında çoğunluk hissesi alınan Tavuk Dünyası'nın geriye kalan yüzde 47 hissesinin satın alımını gerçekleştirmek üzere Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldığı belirtildi ve şöyle denildi:



"Beş yıl önce girdiği yeme – içme sektöründe kendine yepyeni bir kulvar açan ve hızlı büyümesiyle dikkat çeken Tavuk Dünyası'nın çoğunluk hisseleri, 2015 yılında önde gelen özel sermaye fonlarından Mediterra Capital ve yatırımcılarının restoran sektöründeki iştiraki Global Restaurant Investments Sarl tarafından satın alınmıştı. Geriye kalan yüzde 47 hissenin satınalınması ile ilgili olarak Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı."



2011 yılında kurulan Tavuk Dünyası'nın, 110'u Türkiye, 3'ü Almanya, 4'ü Hollanda, 2'si Çin ve 1'i Rusya'da olmak üzere toplam 120 şubesi bulunuyor.



"Kendine özgü sosları ve uygun fiyatlı menüleri ile Tavuk Dünyası farklı damak tatları ve bütçelere sahip geniş topluluklara hitap ediyor" denilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Şekerpınar'da yer alan ortak üretim merkezi, yüksek hijyen standartları, denetim sistemi, başarılı dağıtım ağ ve karlı franchising modeli ile Türkiye'de yeme-içme sektörünün öncü firmalarından biri haline gelen Tavuk Dünyası, başarısını uluslararası boyuta taşımak amacıyla oluşturduğu 'Gagawa' markasıyla bir çok ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin önde gelen özel sermaye fonlarından Mediterra Capital ile 2015 yılında ortaklığa giden Tavuk Dünyası, Mediterra Capital'in finansal ve stratejik desteğiyle daha da hızlı büyümeyi ve kurumsallaşma çalışmalarını dünya standartlarına taşımayı hedefliyor." - İstanbul