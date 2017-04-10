Medipol Başakşehirli Adebayor: "Öncelikle Bu Galibiyetin Keyfini Çıkaralım"

Galatasaray'ı 4-0 yenen Medipol Başakşehir'de 3 gole imza atan Emmanuel Adebayor, maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Adebayor ilk olarak şunları söyledi;



"Bizim için güzel bir gece oldu. Türkiye'ye gelmeden öncede Türkiye Ligi'nin zorlu olduğunu biliyordum. Açıkçası bu meydan okuyama da bilerek geldim. Beşiktaş'ın hafta sonu çevirdiği maçı gördüğümüz de bizim de bu maçı kazanmamız gerektiğini konuştuk. Biz de bunu başardık."



Gol attığı için mutlu olduğunu kaydeden yıldız futbolcu, "Hat trick yaptığınız zaman daha çok mutlu oluyorsunuz. Attığım goller dışında bu akşam anahtar bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Çünkü attığım gollerin dışında takım savunmasına da katkıda bulundum" diye konuştu.



Şampiyonluk hakkında ise Adebayor, "Öncelikle bu galibiyetin keyfini çıkaralım. Önümüzde maçlar var. Bugüne kadar yaptığımız gibi maç maç gideceğiz" dedi.



Adebayor, maç sonunda Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Nigel de Jong'un formasını aldığını belirterek, "O benim için kardeş gibi. 3 sene Manchester United'da beraber oynadık. Bugün görüştüğümüzde de eski günlerden konuştuk" ifadelerini kullandı.



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Adebayor açıklama



HABER - KAMERA: MUSTAFA AKIN - İSTANBUL / DHA