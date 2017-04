Medipol Başakşehir Zirveye Yaklaştı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, lider Beşiktaş'ı ilk 18 dakikada bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek, rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.



Şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir, üçüncü sıradaki takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 4 puan farkı da korudu.



Abdullah Avcı'nın ekibi ligin ilk yarısında deplasmanda 1-1 beraber kaldığı Beşiktaş'a da olası bir puan eşitliği durumunda ikili averajda da üstünlük sağlamış oldu.



Beşiktaş'ı mağlup eden Medipol Başakşehirli futbolcular, maç sonunda statta çalan Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde galibiyeti kutladı.



Cengiz Ünder "büyük"leri boş geçmiyor



Medipol Başakşehir'in 19 yaşındaki genç oyuncusu Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da 2 gol atmayı başardı.



Turuncu-lacivertli takımın, Beşiktaş'ı mağlup ettiği maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran Cengiz, sezonun ilk yarısında Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada da 1 gol atmıştı.



Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükselten genç oyuncu, bu sezon ilk kez bir lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.



Cengiz, Medipol Başakşehir'in, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede de takımının 2 golünü kaydetmişti.



Adebayor'dan gollere devam



Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Togolu oyuncu Emmanuel Adebayor, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.



Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor'a 1'er gol atan, Galatasaray karşısında 'hat-trick' yapan Adebayor, Beşiktaş'a da golünü atarak ligdeki gol sayısını 6 yaptı.



Togolu yıldızın Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.



Mossoro cezalı



Turuncu-lacivertli takımda Beşiktaş maçı öncesinde kart ceza sınırında bulunan Mossoro, bu karşılaşmada da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



Brezilyalı oyuncu, takımının ligin 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek